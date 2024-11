Caos sulla linea ferroviaria Cremona-Mantova, a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno della linea nei pressi di Codogno. Si registrano ritardi medi di due ore e diverse cancellazioni. E’ successo nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16. La donna è stata travolta da un InterCity. Un impatto violentissimo, che non le ha lasciato scampo: all’arrivo dei soccorritori, non c’era ormai più nulla da fare per lei.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità. La vittima è una donna di 30 anni. Sono in corso gli accertamenti, da parte delle forze dell’ordine, per comprendere i motivi dell’incidente.

Il treno coinvolto è l’Intercity 613 Milano Pescara, il cui macchinista non ha potuto far nulla per evitare l’investimento. Nonostante l’intervento sul posto dei sanitari per la 30enne non c’è stato nulla da fare.

