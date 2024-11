Dopo il successo della prima serata, svoltasi il 29 ottobre, che ha avuto come tema Verdure e Cereali di stagione, nel pomeriggio di lunedì 19 novembre, a Cr.Forma Cremona, si terrà la seconda serata del corso In cucina senza sprechi, (ore 19) che Slow food Cremonese propone in collaborazione con l’ente di Formazione e Slow Food Lombardia, capofila del progetto di Educazione Alimentare promosso da Regione Lombardia ed Ersaf.

Obiettivo del corso – spiega Luca Stringhini, Presidente di Slow Food Cremonese- è costruire un percorso di educazione alimentare indirizzato agli adulti attraverso laboratori di cucina, educazione al gusto, lotta allo spreco per rendere le persone sempre più consapevoli e metterle in condizione di scegliere il cibo e non semplicemente consumarlo.

Altro obiettivo è superare la comunicazione che vede il cibo solo come prodotto di consumo, raccontando chi lo produce e attraverso quali pratiche agricole lo coltiva, alleva e trasforma.

In cucina i cuochi dell’Alleanza Slow Food Diego Turati ed Elena Del Monte, coadiuvati dagli studenti del corso di cucina e dai ragazzi del corso di sala per la degustazione al termine delle preparazioni. Per info e chiarimenti cremonese@network.slowfood.it oppure wapp 327 6719669

