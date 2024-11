Mercoledi 20 novembre nuovo appuntamento delle inziative inaugurate sabato scorso dal Liceo scientifico Aselli di Cremona per il centenario di fondazione con la Mostra “Quando il suono diventa musica” a Museo civco di Storia Naturale. “Music’arte. Quando l’Arte sposa la Musica…. e viceversa” è il titolo della conferenza che terrà il Prof. Giancarlo Agnoli, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Aselli.

La conferenza (sala Puerari, Via Ugolani Dati ore 16,30) sarà suddivisa in due parti. La prima riassumerà in una carrellata di immagini significative come il mondo dell’Arte, dalle origini dell’uomo ad oggi, abbia rappresentato iconograficamente la musica in tutte le sue sfaccettature. La scelta delle opere presentate dal Prof. Agnoli non ha la pretesa di essere esaustiva, viste le centinaia di rappresentazioni che gli artisti hanno lasciato ai posteri. Dall’antica Grecia al Medioevo, dal Rinascimento a Caravaggio sino alla Pop Art e ad oggi l’amore per la Musica è stato abilmente rappresentato.

La seconda parte della conferenza riguarderà strettamente i contenuti della Mostra allestita presso il

Museo. Cosa può unire artisti come Magritte o Andy Warhol se non la musica?

Sette sezioni della mostra, sette note musicali, sette colori che accompagnano e sette artisti prescelti che ci accompagnano all’interno della Mostra. Il Prof. Agnoli svelerà le inconfessabili e poco conosciute passioni dei sette artisti, illustrando alcune opere di ciascuno di loro con alcune sorprese.

© Riproduzione riservata