I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 30 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato in possesso di varie dosi di cocaina, di hashish, di un bilancino e di denaro.

L’intervento risale alla sera del 17 novembre, poco prima delle 22. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno cercato di fermare un’auto che stava transitando in una via del centro. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, cercando di darsi alla fuga. E’ scattato l’inseguimento, e poco dopo i Carabinieri sono riusciti a raggiungere il mezzo.

Gli uomini di pattuglia hanno quindi controllato i documenti. Hanno così notato un pacchetto di sigarette aperto nel vano portaoggetti. All’interno vi erano due dosi di cocaina. E’ quindi scattata la perquisizione del mezzo, in cui sono state trovate altre due dosi di cocaina e un un involucro contenente marijuana. Nel portafoglio era invece custodita la somma di oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio.

E’ seguita una perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e delle buste ritagliate, utilizzate per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni, i militari hanno sequestrato la droga, il bilancino e il denaro.

