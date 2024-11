Il 20 novembre ricorre il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Comune di Cremona, accogliendo l’invito dell’Anci e dell’Unicef, aderisce innanzitutto all’iniziativa “Go Blue”: la sera di giovedì 20 novembre le finestre della facciata principale di Palazzo Comunale saranno illuminate di blu.

E’ questa infatti un’occasione molto importante per rinnovare l’attenzione di tutti verso il rispetto e il riconoscimento della centralità dei diritti di ogni bambino, bambina e adolescente, in ogni luogo del mondo, e soprattutto di fronte alla loro sofferenza nei tanti contesti di guerra e di emergenza umanitaria.

Ascolta il futuro è il messaggio di questa giornata, nella quale l’Unicef invita gli adulti ad ascoltare le bambine e i bambini rispetto a ciò che immaginano per il proprio futuro e per i propri diritti. Solo sostenendo un dialogo significativo tra generazioni è infatti possibile realizzare i diritti di tutti e di ciascuno, ovunque. D’altro canto la Convenzione sui diritti dell’Infanzia fornisce una visione duratura, capace di proiettarsi nel futuro, per tutelare, rispettare e realizzare i diritti di ogni persona di minore età.

Inoltre, per questa importante ricorrenza, il Comune di Cremona – Assessorato all’Istruzione e alle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza – venerdì 22 novembre, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, promuove un momento di condivisione sui diritti con alunne, alunni e insegnanti di alcune scuole primarie cittadine grazie al supporto dall’insegnante e volontaria Unicef Mariagrazia Ghignatti.

Dopo i saluti del sindaco Andrea Virgilio e dell’assessore all’Istruzione Roberta Mozzi, presente Silvia Bardelli, dirigente del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune, alle 9:15 voce ai bambini e alle bambine alunni della classe V della Scuola primaria “Maria Teresa Zaniboni” (Boschetto) sul diritto alla partecipazione. Alle 9.30 sarà la volta degli alunni e delle alunne delle classi IV A e IV B dell Scuola primaria “A. Manzoni” sul diritto di esprimersi (libertà di pensiero e scelta).

Alle 10, dopo che questi giovanissimi allievi si saranno congedati, prenderanno posto nella Sala dei Quadri altri bambine e bambini, per l’esattezza alunne e alunni delle classi I A e I B della Scuola primaria Capra Plasio, con i quali sarà condiviso il tema del diritto all’istruzione, mentre alle 10.30 le bambine e i bambini che frequentano la classe IV B, sempre della Scuola primaria Capra Plasio, si soffermeranno su diritto e dovere ad avere spazi adeguati, puliti e funzionali per apprendere. Alle 11, prima dei saluti finali, sarà proiettato un breve filmato di Unicef Italia.

© Riproduzione riservata