Una fiaccolata per reclamare maggiori interventi sul fronte sicurezza a Cremona: si svolgerà venerdì prossimo con ritrovo alle 20,15 in via Manzoni all’altezza delle montagnole di Piazza Roma e partenza alle 20:30. Si percorreranno via Manzoni, attraversamento dei Giardini di Piazza Roma, via Gramsci, Piazza Stradivari, via Baldesio e arrivo in piazza del Comune, proprio quelle zone del centro che necessitano di maggiore attenzione e presidio sociale.

“Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra associazioni di quartiere, commercianti e cittadini, vuole essere un segnale forte: Cremona non si arrende all’insicurezza e al degrado“, affermano gli organizzatori. Non è una manifestazione politica, ma un’espressione del nostro impegno collettivo per la città”.

Cremona merita di tornare ad essere un luogo dove tutti possano sentirsi sicuri, dove i nostri giovani possano uscire serenamente e gli anziani non debbano temere di camminare per strada”, sottolineano gli organizzatori. “È tempo di ricostruire quella rete di solidarietà e vigilanza sociale che ha sempre caratterizzato la nostra comunità.”

