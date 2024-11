Bellano, inseguimento e sparatoria dopo colpo in banca: un ferito grave

(Adnkronos) – Un uomo è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta oggi vicino Bellano, in provincia di Lecco. Il conflitto a fuoco è avvenuto dopo un inseguimento con la polizia. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, l’uomo inseguito aveva rapinato armato di una pistola la filiale della banca Crédit Agricole di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio.

A seguito della rapina, avvenuta intorno alle 10, l’impiegato della banca ha allertato le forze dell’ordine. Le pattuglie della polizia di Sondrio in poco tempo hanno raggiunto il rapinatore, che stava fuggendo a bordo di un furgone. L’inseguimento è proseguito lungo la Statale 36, fino a Bellano, dove è avvenuta la sparatoria, su cui indaga la questura di Lecco.

I sanitari, giunti sul posto con un’automedica e due ambulanze, hanno stabilizzato l’uomo, trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Lecco.