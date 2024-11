Atmosfere del Sol Levante nella sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, per un evento dal sapore fortemente evocativo: è “Il Giappone della tradizione”, l’evento organizzato nell’ambito del progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio con Comune di Cremona, Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”, Conservatorio “Monteverdi”, BeMyMusic Cremona e Confartigianato Cremona.

Non soltanto musica, ma anche una vera e propria cerimonia del tè con il maestro Ghishio Horiuchi. Una figura quasi leggendaria, che organizza con maestria incontri di tè per cerimonie formali e non, attraverso la prospettiva e l’estetica del samurai. Spazio però anche per la musica: a esibirsi il Cieko MaKi’s String Ensemble: nascono come casalinghe, allenatori sportivi o professionisti di altri settori, che studiano il violino dalla grande Cieko Maki.

Un ponte ideale fra la nostra città e il Giappone, che tanto ha dato alla comunità dei liutai di Cremona. Il servizio di Giovanni Rossi

