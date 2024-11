I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno identificato e denunciato tre persone che nella giornata di ieri si erano impossessati di varia merce, in particolare prodotti di cosmesi, per un valore di quasi 600 euro, presso il centro commerciale CremonaPo di via Castelleone.

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, quando il personale addetto alla vigilanza del supermercato notava gli atteggiamenti sospetti di queste persone, 2 uomini e una donna con un bambino nel passeggino, che si aggiravano con fare sospetto tra le corsie del supermercato e della parafarmacia.

I vigilanti, senza perdere tempo, fermavano i soggetti all’uscita delle casse ed allertavano immediatamente il 112. In pochi minuti giungeva una pattuglia di Carabinieri che era già in zona, bloccando i due uomini – uno di 30 e uno di 19 anni – e la donna di 18, verificando che effettivamente avevano asportato numerosi prodotti.

La refurtiva infatti era stata nascosta all’interno di una sacca nera ed occultata nella parte bassa del passeggino portato dalla donna che alle casse si era limitata a pagare una sola bottiglietta d’acqua.

All’interno della borsa i militari rinvenivano 21 confezioni di crema per viso di marche blasonate e 9 confezioni di ricarica spazzolini elettrici per denti, per un totale di 30 prodotti. Peraltro tre confezioni di crema risultavano danneggiate e non più vendibili in quanto era stato rimosso il sigillo.

Al termine degli accertamenti esperiti dai militari presso la caserma di via Trento e Trieste, i tre sono stati quindi denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.

