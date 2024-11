Il Governo per Cremona c’è, aldilà delle solite recriminazioni, in libera uscita, di qualche esponente della Giunta Comunale. E lo dimostra con la volontà di approvare un emendamento alla Legge di Bilancio che darebbe la possibilità di costruire il Tibre che collegherà l’Autocisa all’Autobrennero: opera fondamentale per la nascita dell’autostrada Cremona Mantova.

Un’opera quest’ultima che servirà soprattutto per potenziare il nodo viabilistico del sud Lombardia e portare Cremona al centro di interscambi fondamentali per lo sviluppo economico di tutto il territorio.

L’importante emendamento è supportato anche da Regione Lombardia, a guida centro destra, e in particolare dall’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. E tutto ciò ci fa ben sperare che passi avanti si possano fare già partendo dal 2025. Non solo. Come riportato dai media, Regione potrebbe essere molto vicina a chiudere il contenzioso con Autostrade Centro Padane e le trattative con il fondo d’investimento americano Davidson Kempner sembrano avviate a un lieto fine.

Su questa importante partita infrastrutturale “Novità a Cremona” vuol portare un suo contributo al tavolo istituzionale, sempre sottolineando che l’opera autostradale dovrà assolutamente farsi carico, in sede di progettazione e di realizzazione, della preservazione di tutti i vincoli paesaggistici, urbanistici e culturali del territorio dove troverà la sua realizzazione. Per noi questo è punto fondamentale su cui vigileremo attentamente e su cui vogliamo confrontarci anche con chi ha riserve sulla costruzione dell’arteria autostradale.

