In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Confcommercio- Terziario Donna Provincia di Cremona organizza una speciale lezione pratica di difesa personale per promuovere l’autodeterminazione e la sicurezza femminile. L’evento si terrà lunedì 25 novembre, dalle 20 alle 21.30, presso il Centro Sportivo Stradivari, in via Milano 13G a Cremona.

L’incontro, condotto dall’istruttore Alex Guarneri, Master Krav Maga, offre un’opportunità unica per apprendere tecniche pratiche che possono aiutare le donne a sentirsi più sicure e preparate nella vita quotidiana.

“La violenza contro le donne è una questione che riguarda tutti” sottolinea Serena Cominetti, presidente di Terziario Donna. “Promuovere questa lezione di difesa personale è un passo concreto per costruire una preparazione di base per ogni persona che si trova ad affrontare una situazione di pericolo. Siamo convinte che imparare a difendersi non sia solo una questione di tecniche, ma anche un approccio, mentale e fisico, per tutelarsi. Invitiamo tutte le donne a unirsi a noi per un’esperienza che promuove non solo la sicurezza, ma anche la connessione e il supporto reciproco. L’evento è aperto a tutte le persone che vogliono essere solidali alla causa, ma la parte pratica sarà riservata alle donne in occasione del 25 novembre.

“Come Presidente del Centro Sportivo Stradivari, sono molto contento di questa iniziativa a cui abbiamo aderito immediatamente” aggiunge Massimo Ghezzi, presidente di Confcommercio Sport e Wellness e del Centro Sportivo Stradivari. “Lo scorso anno abbiamo partecipato alla campagna contro la violenza sulle donne con l’installazione della panchina rossa, e quest’anno siamo felici di ospitare questa nuova manifestazione. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno e mi auguro che le donne del nostro Centro Sportivo siano numerose. Complimenti agli organizzatori per l’impegno e grazie per questa opportunità”.

