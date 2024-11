La neve che nella giornata di giovedì ha imbiancato Torino e Milano, oltre che le località montane, non è arrivata nella bassa Padana come nelle previsioni, e in particolare a Cremona, dove però le temperature si sono notevolmente abbassate.

Venerdì 22 novembre è previsto cielo sereno e soleggiato ma ventoso e minime di 1,6° alle 7 di mattina e massime che non superano i 9,6° tra le 14 e le 15. Sarà più o meno così anche sabato, mentre domenica e lunedi è previsto cielo nuvoloso senza precipitazioni.

© Riproduzione riservata