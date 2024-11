Una nuova vetrina spenta in centro città, in un punto strategico come Piazza Stradivari – via Monteverdi, dove ha chiuso i battenti il bar Flora. L’attività è rimasta aperta giusto fino a coprire le date della festa del Torrone, per chiudere subito dopo. Di storico restava solo l’arredo in stile liberty, risalente alla precedente gestione a cui da pochi anni ne era subentrata una nuova che non era riuscita a rispolverare gli antichi fasti di un locale con una lunga storia (era stato aperto nel 1905) ma che negli ultimi anni ha visto tanti avvicendamenti.

Quest’ultimo subentro nella gestione non ha dato i risultati sperati né ai nuovi titolari né alla proprietà, Fondazione Città di Cremona, a cui l’intero immobile d’angolo era pervenuto in eredità dalla signora Grazia Raspagliesi in Villa nel 2013. La destinazione a pubblico esercizio del piano terra era uno dei vincoli disposti dalla benefattrice, tant’è che anche quando il locale venne affittato al vicino negozio di abbigliamento di Amedeo Bassi, venne mantenuto ed anzi valorizzato il banco da bar con annessa macchina da caffè in stile primo Novecento.

Un addio che per molti versi era nell’aria e che si aggiunge a quelli di altre attività nel raggio di pochi metri: l’ex negozio di scarpe Marenoni sul lato opposto di via Monteverdi doveva diventare una champagneria ma il progetto si è arenato prima di partire; e il negozio di formaggi adiacente ha resistito poco più di un anno.

Ai piani superiori dell’edificio, che anche esternamente rappresenta uno dei pochi esempi di liberty cremonese, ci sono appartamenti che necessitano di ristrutturazione. Ulteriori decisioni sul futuro di tutto il complesso sono ora nelle mani del prossimo consiglio di amministrazione dell’ente.

