Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona in festa per celebrare l’inizio del nuovo anno accademico. Il Monteverdi da soli due anni è passato a far parte del circuito dei Conservatori Statali, dopo essere stato per moltissimi anni Istituto Superiore di Studi Musicali. La fase di assestamento è passata e ora il Conservatorio di via Realdo Colombo è diventato a tutti gli effetti una realtà solida e attiva nel panorama cittadino. Quest’anno la novità è il robusto rafforzamento del corpo docente.

Pietro Zappalà, Presidente del Conservatorio, ha commentato: “Quest’anno abbiamo voluto festeggiare e celebrare l’inizio dell’anno accademico, come usano fare gli altri comparti universitari, con un momento di riflessione sui risultati conseguiti nell’anno appena trascorso e prefigurando i progetti e gli obiettivi dell’anno a venire. In particolare, vogliamo celebrare e festeggiare un robusto rafforzamento della forza docente, con l’arrivo di insegnanti molto qualificati, che si aggiungono a quelli già qualificati presenti e che rinforzano molto l’offerta didattica, per la cittadinanza e per coloro che vogliono iscriversi a questo conservatorio”.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico è andato in scena un concerto che ha visto protagonisti gli studenti, di fronte a una vasta platea. Tra le autorità presenti in prima fila anche il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli.

Il Direttore del Conservatorio Giuseppe Caffi ha spiegato: “Quella degli studenti è un’esibizione non lunga, nella quale ho cercato di inserire tutte le classi di strumento che abbiamo qui in Conservatorio, con dei brevi pezzi, facendo suonare tutte le classi nel loro piccolo repertorio. Un’esibizione penso molto piacevole, che abbraccia diversi repertori, dal Barocco fino alla musica per chitarra per arrivare a Puccini, del quale quest’anno celebriamo il centenario”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata