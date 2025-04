Con lunedì si sono chiuse le accettazioni delle candidature per il rinnovo dei comitati di quartiere scaduti: tutti hanno raggiunto il minimo di sei nominativi ed ora si entra nel vivo con le assemblee di quartiere, che saranno presiedute dall’assessore Francesca Romagnoli e precederanno le elezioni, per presentare quelli che saranno i papabili componenti del comitato.

Per il Boschetto hanno dato la disponibilità undici persone, per Borgo Loreto tredici, Giordano Cadore undici, San Felice dodici, Battaglione sette, mentre per il Centro sono giunte ben venti candidature.

Prima di arrivare alle elezioni, che si terranno per tre quartieri il 17 maggio e per gli altri tre il 24 maggio, sono state organizzate le assemblee di presentazione dei candidati. Per il Boschetto è fissata per il 22 aprile, a seguire Borgo Loreto il 24 aprile, San Felice il 29 aprile, Giordano Cadore il 5 maggio, Battaglione il 7 maggio e infine per il Centro il 14 maggio.

I nuovi direttivi resteranno in carica quattro anni e saranno composti da un minimo di sei a un massimo di nove componenti.

I Comitati di Quartiere sono organismi volontari costituiti esclusivamente dai residenti e dai titolari di attività nel quartiere. Dopo le elezioni, ogni Comitato di Quartiere individuerà nel Direttivo il proprio organo rappresentativo, all’interno del quale il presidente ha il compito di mantenere i contatti con l’Amministrazione, per rappresentare le priorità e le necessità del territorio.

Silvia Galli

