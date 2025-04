Nel corso della periodica riunione della Cabina di Regia per il monitoraggio sulle opere e sui i cantieri inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si è preso positivamente atto delle conclusioni della delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, che approva la relazione attinente l’attuazione del PNRR del Comune di Cremona, controllo sulla gestione.

L’approvazione fa seguito all’invio, da parte del Comune di Cremona, dei dati sullo stato di attuazione del Pnrr, quale riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione il 19 novembre 2024, nonché alla memoria e ai documenti depositati sempre dal Comune di Cremona il 10 marzo 2025. La delibera, corredata da una dettagliata relazione, è stata inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all’Organo di revisione del Comune.

In estrema sintesi, la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti evidenzia che nessun correttivo è stato apportato al sistema dei controlli e della governance rispetto a quanto segnalato nelle precedenti deliberazioni della Sezione stessa. Prosegue, in virtù del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 20 giugno 2023, la collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La Sezione, visti gli esiti dell’istruttoria dalla quale emerge la conclusione di sette progetti e un buon livello di esecuzione degli altri 32, tenuto conto delle difficoltà incontrate, rileva come la struttura organizzativa abbia assicurato un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee (le milestone definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale). Viene infine sottolineato che il Comune di Cremona ha attestato che il proprio sito istituzionale è costantemente aggiornato nelle sezioni dedicate al PNRR.

© Riproduzione riservata