Divieto di abbandono di nastri colorati e palloncini di gomma con sanzioni da 25 a 450 euro. Divieto di vendita sul mercato e uso di botti e di nuovo la richiesta di un pronto soccorso veterinario in città. Tre i temi all’ordine del giorno portati in commissione ambiente a Cremona.

“Si tratta di accettare due emendamenti, uno alla nostra mozione sul no ai botti, fondamentalmente per la pericolosità non solo per il mondo animale, ma anche per gli esseri umani, oltre all’inquinamento atmosferico dell’acqua e del terreno” ha dichiarato Paola Tacchini (M5S Cremona Cambia musica).

C’è poi stata la proposta del consigliere Alessandro Portesani sul divieto di abbandono dei palloncini di gomma: “i palloncini sono considerati nocivi all’ambiente, se ne chiede una limitazione e come tutte le cose ci vorrebbe sempre tanto buonsenso però purtroppo visto che a volte non c’è, il Comune deve dare una mano contribuendo a migliorare quelli che sono dei regolamenti di buona convivenza civile” sostiene la Tacchini.

Si è tornati poi sulla questione pronto soccorso veterinario a cremona tema molto sentito dalla cittadinanza, richiesto da Maria Vittoria Ceraso. Presente in commissione anche la dott. Laura Mori in rappresentanza dell’Ordine dei Veterinari che ha ribadito l’insostenibilità del progetto per le strutture private cremonesi. Esiste già un servizio di reperibilità diurno nei giorni festivi, ma economicamente una struttura disponibile giorno e notte non starebbe in piedi. Prima di andare in consiglio la Ceraso chiede di poter interpellare la Regione o Scivac e magari raccogliere i numeri degli accessi ai pronto soccorso di Crema e Piacenza da parte dei cittadini cremonesi. Si è discusso poi dell’importanza di una nuova campagna di sensibilizzazione sui bocconi avvelenati, purtroppo sempre più frequenti e pericolosi per gli animali.

