Russia e lancio del super missile? “Mossa per tracciare nuova linea rossa con Usa”

(Adnkronos) – Il lancio del ‘super’ missile balistico a medio raggio (Irbm) ‘Oreshnik’ da parte della Russia, ieri, contro un impianto del comparto industrial militare ucraino a Dnipro è stato “un atto performativo”. Una coreografia ben studiata per moltiplicare l’allarme senza provocarlo realmente, anche se questo non significa che debba essere considerato con leggerezza. Il test del nuovo sistema “in una situazione di combattimento”, come ha detto ieri sera Vladimir Putin, indica, solamente un altro passo reversibile sulla scala dell’escalation, per quanto significativo, non un balzo, come ha riassunto l’analista di Carnegie Russia Eurasia Alexander Baunov in un tweet. “Rientra nella strategia più ampia di Mosca annebbiare il superamento di una soglia con un linguaggio che suggerisce che la soglia non è stata del tutto superata o che si può tornare indietro”.

A mostrare bene il quadro, il riepilogo dei gesti a corredo del lancio. La ‘soffiata’ pubblicata sui media locali mercoledì di un possibile lancio di un Icbm da una base di Astrakhan, l’allerta delle ambasciata occidentali a Kiev, alcune delle quali, come Stati Uniti e Italia, hanno chiuso 24 ore come misura cautelativa, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova che ieri viene interrotta in pieno briefing con i giornalisti da una telefonata udibile a tutti in sala in cui le si dà istruzione di non parlare del missile, con il video pubblicato sul sito del Mid.

Infine, il discorso di Putin al Paese trasmesso ieri sera in tv (VIDEO) in cui il Presidente russo parla di “uno dei nuovi sistemi missilistici a cui i nostri ingegneri hanno dato il nome di ‘Oreshkin’, un RS-26 “dipinto di rosso”, come ha ironizzato Pavel Podvig, analista all’Istituto per il disarmo dell’Onu a Ginevra. Con il Pentagono che ha spiegato che il missile sperimentato ieri è un sistema “basato” sull’RS-26 Rubezh il cui sviluppo sarebbe stato invece cessato nel 2018. Un sistema Mirv (Multiple Independently targetable Reentry Vehicles), con le ogive per le testate che si separano al rientro in atmosfera, precipitando a una velocità elevatissima. L’equivoco sul lancio di un Icbm, denunciato dagli ucraini ieri, nasce dal fatto che così era classificato l’RS-26.

Il messaggio che la Russia ha voluto far passare non riguarda più solo gli Atacms e gli Storm Shadows (che hanno una gittata di 300 chilometri anche se vengono definiti missili a lungo raggio) ma anche che la produzione in corso di missili a corto e medio raggio è una risposta ai piani Usa di dispiegare tali sistemi in Europa e nell’Asia del Pacifico, come ha affermato ieri Putin denunciando il ritiro degli Usa dall’Inf (Intermediate Range Nuclear Forces) del 2019 – motivato con la violazione del trattato da parte della Russia per il proseguimento dello sviluppo del sistema SSC-8 o 9M729 – come di un “errore”. La nuova linea rossa del Cremlino è: “La Russia si è volontariamente e unilateralmente impegnata a non dispiegare missili a corto e medio raggio fino a che missili americani di questo tipo non compariranno in una qualsiasi regione del mondo”.

Martedì della prossima settimana a Bruxelles è stata convocata una riunione straordinaria, ma solo a livello degli ambasciatori e dopo quattro giorni dal lancio di ieri, dei Paesi Nato estesa all’Ucraina, ha reso noto Afp. Il missile Oreshnik, ha detto Putin ieri, è in grado di essere armato con una testata nucleare. Ma i danni ieri sono stati provocati dall’impatto cinetico.

Ma “il dispiegamento di questa capacità non cambierà il corso del conflitto e neanche eserciterà deterrenza sugli alleati della Nato nel loro impegno a sostenere l’Ucraina”, ha commentato un portavoce della Nato.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che Mosca ha avvertito Washington del lancio con 30 minuti di anticipo, utilizzando un canale di comunicazione diretto aperto a metà degli anni Ottanta per scongiurare escalation e rischi dovute a esercitazioni nucleari e missilistiche. Una ulteriore conferma della volontà, a ora, della Russia di mantenersi sui binari del contenimento.