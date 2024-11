In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil di Cremona ribadisce il suo impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

“Ogni anno in Italia, oltre cento donne vengono uccise da partner o ex partner. Una donna su tre subisce violenza domestica almeno una volta nella vita – commentano dal sindacato. Nei luoghi di lavoro, più di 2,5 milioni di donne hanno affrontato molestie o violenze fisiche e psicologiche. Questi numeri, già drammatici, rappresentano solo una parte del problema, perché sono molte le donne che per paura, vergogna o mancanza di tutele, non denunciano.

“I dati allarmanti che abbiamo di fronte non sono solo numeri, ma vite spezzate, storie di paura e dolore che non possiamo ignorare” dichiara Maria Teresa Perin, segretaria Cgil Cremona con delega alle politiche di genere. “E sappiamo che rappresentano solo la punta di un iceberg. La violenza di genere è radicata in una cultura patriarcale ancora ben presente, che attraversa ogni ambito della società”.

Perin interviene anche sulle recenti affermazioni del Ministro Valditara, secondo cui la violenza contro le donne sarebbe legata all’immigrazione e il patriarcato sarebbe morto nel 1975: “Negare il patriarcato e attribuire la responsabilità della violenza agli immigrati significa distogliere l’attenzione dal vero problema culturale” commenta. “Il cambiamento passa dalla consapevolezza e dall’impegno collettivo per smascherare queste narrazioni tossiche e costruire una società più giusta e rispettosa”.

Proprio per affrontare le situazioni di discriminazione e molestia sul lavoro e supportare le donne che le subiscono, Cgil Cremona ha aperto da circa due anni lo Sportello Antidiscriminazioni, uno spazio dedicato all’ascolto, al supporto legale e all’orientamento. Per informazioni, è possibile scrivere a sosdiscriminazioni.cremona@cgil.lombardia.it.

“La lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione coinvolge tutti e deve partire da tutti noi, non solo dalle donne. Insieme possiamo fare la differenza” conclude Perin.

© Riproduzione riservata