Con l’arrivo della stagione invernale, Aprica annuncia aggiornamenti al servizio di raccolta sfalci e potature nella città di Cremona. Da sabato 30 novembre 2024 a lunedì 3 marzo 2025, il servizio settimanale di raccolta porta a porta sarà temporaneamente sostituito da una raccolta mensile, attiva nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

Durante questo periodo, la raccolta porta a porta seguirà il consueto giorno settimanale assegnato a ciascuna zona della città e verrà effettuata dal 9 al 14 dicembre, dal 13 al 18 gennaio e dal 10 al 15 febbraio. Le modalità operative rimarranno invariate: i contenitori dovranno essere posizionati all’esterno della propria abitazione entro le ore 6:30 del giorno di raccolta, in un punto visibile e accessibile dalla strada. Il servizio settimanale riprenderà regolarmente da lunedì 3 marzo 2025.

Per agevolare ulteriormente i cittadini, i cassoni di quartiere per la raccolta di sfalci e potature continueranno a essere posizionati nei vari quartieri con frequenza quindicinale, secondo il calendario predefinito consultabile sul sito ufficiale www.apricaspa.it. Inoltre, rimane sempre attiva la possibilità di conferimento presso la Piattaforma Ecologica di San Rocco in via Carpenella, aperta tutti i giorni della settimana con orari dedicati.

Infine, Aprica ricorda che a partire dal 3 dicembre sarà operativo un nuovo numero verde a supporto della cittadinanza, mentre da gennaio 2025 sarà disponibile la nuova app PuliAMO, progettata per rendere la gestione dei rifiuti ancora più semplice e accessibile per tutti i cittadini.

