Gentilissimo sig. Direttore,

le invio un personalissimo commento sulle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Barcellari. Sono rimasto basito.

La sezione cremonese del PD non è pronta per un segretario donna?

Mesi ad accusare chiunque di patriarcato e sessismo e poi la sezione cremonese del PD non è pronta per un segretario donna? Ditemi che è uno scherzo.

Cordiali saluti.

