Una piazza Sant’Agostino allo sbando. Per terra il degrado più assoluto: rifiuti, pezzi di cartone, tappi, bottiglie di plastica, cocci di bottiglie di vetro, carta, pacchetti di sigarette vuoti, tutto davanti all’ingresso della scuola elementare Capra-Plasio. Uno scenario che purtroppo domani i bambini si troveranno di fronte.

E non è la prima volta. I cocci delle bottiglie di birra sono il “regalo”, così raccontano i residenti, stanchi e indignati, di quegli incivili che trascorrono il sabato sera sulle panchine a bere e a bivaccare, facendo chiasso, urinando contro i muri di Sant’Agostino e disturbando chi abita nella zona. In piazza è stato anche lasciato per terra un monopattino rovesciato, abbandonato sul marciapiede.

“E’ così tutte le sere, in particolar modo i fine settimana”, ha raccontato un residente. “Arrivano con le auto in una zona dove non si può nemmeno parcheggiare, alzano la musica e iniziano a bere, urlare, fumare e a urinare sui muri della chiesa”.

In piazza Sant’Agostino, come spiegato dal residente, “ci sono due telecamere. Una è rotta, l’altra evidentemente non la guardano nemmeno. Inaccettabile“.

