Il prossimo 4 dicembre, a partire dalle ore 16, il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Università di Pavia – Campus di Cremona) propone un pomeriggio dedicato alla presentazione dell’offerta formativa erogata nella sede cremonese, che comprende la laurea triennale in Musicologia, la laurea magistrale in Musicologia, la laurea triennale interclasse in Scienze letterarie e Beni Culturali, la nuova laurea magistrale Metodi e tecnologie per la storia dell’arte e la laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali.

Durante l’incontro, che si svolgerà interamente online, i docenti illustreranno le caratteristiche dei corsi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali. A seguire, collegamenti dalla biblioteca e dalle collezioni di strumenti musicali permetteranno di “entrare” nella struttura del Dipartimento collocata nello storico Palazzo Raimondi, per conoscere alcune delle sue risorse più significative.

Chiuderanno il pomeriggio gli interventi di alcune studentesse e studenti, che offriranno la loro testimonianza diretta della vita accademica all’interno del Dipartimento. Ci sarà spazio

anche per domande da remoto. Per partecipare è necessario iscriversi a https://orientamentounipv.it/dettagli_evento.php?id=404&s=12, dove si potrà ottenere anche il link per il collegamento.

© Riproduzione riservata