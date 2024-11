Fervono i lavori per l’allestimento delle Fiere internazionali zootecniche a Cà de Somenzi. Una vetrina sul futuro della zootecnia, come spiega il direttore Massimo De Bellis nell’intervista realizzata da Simone Bacchetta. Inaugurazione alle 11 di giovedi 28 novembre. Tantissimi gli eventi in programma fino a sabato, rivolti non solo a produttori e allevatori ma anche al mondo della ricerca e delle scuole.

Nella giornata di giovedì i lavori inizeranno già alle 9.30 con il convegno nazionale sul mondo del latte in sala Guarneri: oltre all’aggiornamento sull’innovazione presente nel settore, il focus verterà principalmente sulla comunicazione al consumatore, si parlerà quindi dei nuovi prodotti presenti sul mercato a base di latte, compreso i plant based vegetali (milk like). Un’appendice del convegno riprenderà la tematica dei mini caseifici: la loro attualità come risorsa alternativa per gli allevatori, l’evoluzione e i nuovi sbocchi commerciali.

Nella stessa fascia oraria in sala Stradivari i veterinari della Sivar (società italiana veterinari animali da reddito) parleranno delle malattie infettive negli allevamenti ponendo sotto i riflettori le tematiche di maggiore attualità e presentando gli aspetti più innovativi del dibattito tecnico – scientifico.

leggi qui il programma completo dei tre giorni

© Riproduzione riservata