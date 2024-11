“Molto positivo l’accordo promosso da Città Metropolitana e condiviso con Regione e la provincia di Lodi. Il tratto tra la TEEM e Zelo è il tratto che ad oggi resta il più critico, in quanto necessita di una nuova progettazione. Aver individuato CAL come ente per la progettazione e la realizzazione, pur rimanendo in capo a Città Metropolitana la competenza, consente di superare uno stallo che ha fatto perdere ulteriore tempo, ma che ha permesso di non perdere le risorse ottenute in questi anni in Consiglio regionale”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni in merito all’intesa per lo sbloccamento dei lavori che riguardano il potenziamento del tratto tra Paullo e Zelo Buon Persico, approvata ieri dalla Giunta di Regione Lombardia e illustrata oggi a Palazzo Pirelli nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, la consigliera delegata alle Infrastrutture della Città metropolitana di Milano, Daniela Caputo, il presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio e l’amministratore delegato di Cal, Gianantonio Arnoldi.

“Finalmente”, scrive Piloni, “si sono create le condizioni di un gioco di squadra necessario e più volte auspicato. Il prossimo 5 dicembre, in commissione Territorio, avremo modo di fare ulteriori approfondimenti circa le condizioni e l’avanzamento dei lavori, alla presenza di Città Metropolitana e di Regione, perché l’attenzione sul completamento di quest’opera deve restare massima”.

