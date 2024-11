Nell’ambito della campagna internazionale denominata Orange the World, promossa da UnWomen e sostenuta da Soroptimist International nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oltre alla caserma dei Carabinieri sono stati illuminati di arancione anche il Teatro Ponchielli e Palazzo Comunale. Una serie di palazzi che per Cremona rappresentano un simbolo, e che si sono illuminati per sensibilizzare alla lotta su un problema ancora molto lontano dall’essere risolto.

Soroptimist, con questa campagna, chiede una forte mobilitazione per diffondere la cultura della prevenzione. Il messaggio sottolinea l’importanza di un’azione collettiva e coordinata con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi, come gelosia, controllo, manipolazione e collera, che possono portare a una relazione tossica e violenta. Attraverso strumenti di comunicazione come poster, banner e videoclip, si mira a far riconoscere in anticipo questi segnali per prevenire l’escalation verso la violenza fisica. Quest’anno/edizione 2024 viene posto in particolare l’accento sulla cyberviolenza per allertare donne e ragazze ed accrescerne la consapevolezza dei pericoli in rete, per difendersi dalla violenza online e dalla violenza informatica, pericoloso fenomeno emergente che colpisce in modo particolare il mondo femminile.

