Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di mercoledì ad Acquanegra Cremonese, frazione di Fengo, in via Sesto, dove un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito in seguito ad una caduta. Erano circa le 11.30 quando il 23enne, mentre dipingeva le pareti di un immobile, da sopra un ponteggio, si è sbilanciato, cadendo a terra da circa un metro di altezza. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica.

Il ragazzo, residente nella provincia di Brescia, è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in ospedale a Cremona, in codice giallo. Le condizioni del giovane, sebbene serie, non sono gravi. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, oltre a personale di Ats Val Padana, che dovrà verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. lb

