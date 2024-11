Nuovo blitz della polizia in via Giordano, nella struttura dedicata all’accoglienza dei richiedenti asilo, l’ex convitto Ocrim. Cinque pattuglie della Questura sono arrivate nella tarda mattinata di mercoledi 27 novembre e gli agenti si sono riversati all’interno dell’edificio. Un’operazione di cui non si conoscono ancora i dettagli, avvenuta tra le 13,30 e le 14,30 circa, sotto lo sguardo di tanti automobilisti di passaggio e di numerosi residenti affacciati alle finestre. Al termine gli agenti hanno fatto salire due persone in una delle auto di servizio.

Per ora sull’operazione vige il massimo riserbo. Pochi giorni fa, all’alba del 22 novembre, le forze dell’ordine erano intervenute nello stesso posto, arrestando due minorenni stranieri, in esecuzione ad un provvedimento dell’ufficio del gip del tribunale per i minorenni di Brescia, che aveva disposto la misura cautelare del collocamento in comunità educativa.

Gli arrestati erano due membri della banda che da diverse settimane imperversa in città con aggressioni, atti vandalici, molestie e microcriminalità varia. In particolare, i due fermati venerdì scorso si erano resi responsabili, secondo gli investigatori, di una brutale aggressione nei confronti di un altro giovane straniero, che era stato percosso, minacciato con un coccio di bottiglia e colpito con lo spray al peperoncino.

Ad accelerare le indagini relativamente a questo gruppo di minorenni, le decisioni prese durante il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 15 ottobre scorso, voluto dalla prefettura di Cremona, che per il 29 novembre ha convocato una nuova riunione, allo scopo di fare il punto sulla situazione.

