Sono proseguite anche oggi le iniziative realizzate dalla Questura di Cremona, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Questa mattina, in occasione del mercato cittadino, è stato allestito uno stand per la distribuzione di materiale informativo, finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno della violenza di genere.

Tale iniziativa verrà realizzata anche a Crema, nella giornata di sabato 30 dicembre.

La Polizia di Stato di Cremona si impegna quotidianamente contro ogni forma di violenza sulle donne non solo con il contrasto dei comportamenti criminali, ma anche attraverso un’articolata strategia di prevenzione con l’obiettivo di contribuire a quella crescita culturale che possa consentire il raggiungimento di un’effettiva parità di genere. A tal proposito, nel quadro delle strategie dedicate alla vittime in condizioni di vulnerabilità, in cui è fondamentale la prevenzione dei fattori di vittimizzazione secondaria, presso la Questura di Cremona è stato dedicato un locale riservato per accogliere e e ricevere le denunce delle vittime di reati attinenti il codice rosso, realizzato grazie al prezioso aiuto e supporto dell’associazione Soroptimist International di Cremona, con il progetto “una stanza tutta per sè”.

