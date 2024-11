La Compagnia di Improvvisazione Teatrale TraAttori torna a Cremona con Atti Unici. Sarà infatti il loro spettacolo di punta ad aprire il cartellone cremonese della compagnia. Nella splendida cornice dello storico Teatro Filodrammatici, in Piazza Filodrammatici 1, sei attori saliranno sul palco per rappresentare tre atti assolutamente improvvisati e irripetibili.

Dopo l’apprezzato cartellone dello scorso anno che ha portato in città format molto apprezzati come Le Brave e Ultime Notizie e la partecipata esperienza estiva con Impro d’Estate, la Compagnia dei TraAttori riparte con i suoi spettacoli senza copione o sceneggiatura, nell’opera di diffusione di un linguaggio teatrale che premia l’inclusione, l’ascolto e l’empatia.

Come sempre, tutto nasce dal pubblico, che influenzerà direttamente la storia con le proprie suggestioni. Questa poi troverà da sola la propria strada sul palco che potrà essere divertente o greve, comica o riflessiva, leggera o cruda. Non ci sono limiti.

In scena si esibiranno, per la prima volta a Cremona, Sara Balducci e Elisa Fantinati: la prima è insegnante del Teatro del Vigentino, attrice professionista all’interno del circuito del Match di Improvvisazione Teatrale e ama portare il teatro al di fuori del teatro; la seconda è componente della compagnia teatrale “Le Stagnotte” che porta in scena testi attenti a tematiche femminili. Saranno affiancate sul palco da Alberto Gasparini, Maurizio Bronzini, Cesare Lazzarini e Stefano Guereschi, questi ultimi già insegnanti dei corsi di iimprovvisazione teatrale che i TraAttori tengono ogni settimana presso la Società Filodrammatica Cremonese.

L’appuntamento è quindi per il 2 Dicembre alle ore 21:00, per regalarsi una esperienza a teatro nuova e letteralmente irripetibile.

Ingresso 12 euro.

