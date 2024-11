E’ morto all’età di 90 anni Flaviano Quarantini, grande imprenditore di Castelvetro Piacentino. Lascia due figli Gabriella e Massimo. Quarantini aveva portato il commercio di carni in paese fondando la Pollo D’Oro, storica azienda che è stata punto nevralgico per anni per Castelvetro. Sempre Quarantini ha dato vita allo spazio che oggi è il centro commerciale Riviera del Po, dove ha sede il Toys Center. Da tempo si era ritirato a vita privata seguito dai figli.

