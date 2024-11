Open day per le scuole infanzia comunali. In previsione dell’imminente avvio del periodo di iscrizione per le scuole di ogni ordine e grado, dall’8 al 31 gennaio 2025, le scuole infanzia del Comune di Cremona promuovono momenti di scuola aperta dedicati ai genitori dei bambini che si iscriveranno alla scuola infanzia per il prossimo anno scolastico 2025/2026.

Le famiglie avranno in questo modo la possibilità di conoscere sia gli ambienti e gli spazi delle scuole, che l’organizzazione della giornata educativa del bambino, la quale è costituita da un insieme di tempi di accoglienza, di gioco, di attività organizzate, di cura personale, di momenti dedicati al pranzo, al riposo e al ricongiungimento con i genitori, nel rispetto delle consuetudini del bambino.

Le giornate aperte si terranno lunedì 16 dicembre 2024 alle 17:00 per le scuole infanzia Agazzi, Aporti, Castello, Lacchini e Martini e martedì 17 dicembre 2024, sempre alle ore 17:00 per le scuole infanzia Gallina, Martiri della Libertà, San Giorgio e Zucchi. Tutti i genitori interessati dovranno prenotarsi, tramite la compilazione del modulo google disponibile al seguente indirizzo: https://lc.cx/haWif0

“Il sistema integrato comunale di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, asili nido e scuole infanzia del Comune di Cremona, oltre a favorire la continuità del percorso educativo e scolastico, mira a promuovere il benessere delle bambine e dei bambini accogliendoli nella loro unicità, nel rispetto dei diversi tempi di crescita, delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno in collaborazione e a supporto della primaria funzione educativa delle famiglie”, sottolinea l’Assessore all’Istruzione Roberta Mozzi, che ricorda anche quanto sia importante lavorare per garantire a tutti i bambini l’accesso ad un educazione di qualità fin dalla prima infanzia.

La partecipazione a questa iniziativa darà la possibilità alle famiglie di incontrare il personale educativo e di prendere visione degli spazi nei quali i propri bambini stanno per intraprendere un nuovo percorso ricco di esperienze e di rilevante valenza formativa.

© Riproduzione riservata