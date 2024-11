Appuntamento con Andrea Mainardi chef e conduttore televisivo che questo pomeriggio alle 17.30 è a Cremona presso la sede di Findomestic in via Dante 59 per una degustazione del suo famoso gelato all’azoto liquido, accompagnata dal panettone che ha creato per questo Natale 2024. Un’occasione per scoprire sapori innovativi e condividere un momento esclusivo insieme a uno degli chef più creativi d’Italia.

