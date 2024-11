Come ogni anno a novembre, la Sede Associata dell’IIS Torriani, l’Apc, ha dedicato una giornata in onore della Marchesa Paolina Ala Ponzone in Cimino. L’istituto, fondato nell’anno 1836 dal marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, come scuola di scultura, divenne erede dei beni della Marchesa tramite lascito testamentario. Questo predisponeva che la scuola acquisisse il cognome del marito e che l’importante donazione fosse ricordata ogni anno.

Una rappresentanza di studenti e docenti ha quindi reso omaggio alla tomba della Marchesa e alla chiesa di San Michele si è tenuta una messa in ricordo. Poi le celebrazioni sono proseguite proprio all’interno dell’istituto, con la consegna anche delle borse di studio.

A inizio giornata, l’esibizione della band musicale dell’Istituto Torriani e poi la premiazione di tre studenti, Mauro Mabelli, Manuel Remeri e Dennis Federzoni. “Lo scorso anno – ha spiegato la dirigente, Simona Piperno – hanno frequentato la classe quinta BIMAN e hanno raggiunto degli ottimi risultati, premiati con una borsa di studio che viene attinta da un lascito che aveva lasciato la Marchesa in funzione della valorizzazione delle eccellenze dell’istituto.”

“Voglio dire a tutti i ragazzi, anche i dislessici gravi come me, che è possibile raggiungere questo obiettivo e una volta raggiunto, rimani molto soddisfatto”, ha detto Mauro, mentre Manuel si è detto “davvero contento di aver preso questa borsa di studio perché mi sono impegnato davvero molto nell’ultimo periodo scolastico”. Stessa soddisfazione per Dennis: “Sono felice di aver vinto questa borsa di studio, questo premio rappresenta una bella ricompensa”.

