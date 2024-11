Nell’ambito delle attività di prevenzione e di promozione della salute, Regione Lombardia ha avviato la campagna per lo screening dell’Epatite C da Hvc rivolta principalmente alla popolazione tra i 35 e i 55 anni di età.

Nel week end del 30 novembre e 1° dicembre su tutto il territorio regionale saranno inviati camper con equipe sanitarie – composte da un medico per l’anamnesi, due infermieri e personale amministrativo per la refertazione – che offriranno la possibilità di effettuare il test gratuito tramite il dispositivo pungidito.

In territorio dell’Ats Val Padana, grazie alla collaborazione con Areu e le Asst di Cremona, Crema e Mantova, i camper saranno presenti a: Cremona, Corso Cavour lato Galleria XXV Aprile sabato 30 novembre dalle 8.30 alle 12.30; Mantova, piazza Virgiliana, sabato 30 novembre dalle 14 alle 19 e Crema, piazza Garibaldi domenica 1° dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

“L’epatite C cronica da Hcv è un’infezione che, pur non causando sintomi, è la principale causa di cirrosi e cancro al fegato in Italia” spiega Luigi Vezzosi Dirigente Medico della Struttura Prevenzione Malattie Infettive. “Fino al 2015, nel nostro Paese, una persona moriva ogni 30 minuti a causa delle conseguenze di questa malattia. Si stima che circa l’1-1,5% della popolazione italiana sia infetta, con circa 150.000 persone in Lombardia che presentano l’infezione da Hcv.

Purtroppo, molti di questi casi rimangono non diagnosticati. Fortunatamente, oggi esistono cure efficaci che, somministrate per via orale per un periodo di 8-12 settimane, portano alla guarigione in oltre il 95% dei casi, con effetti collaterali minimi. È quindi fondamentale una diagnosi precoce, che può essere facilmente ottenuta con un semplice test”.

“Invitiamo la popolazione a sfruttare questa importante opportunità offerta dalla presenza del camper regionale nelle nostre città” afferma Cecilia Donzelli, direttore Responsabile della Struttura Medicina Preventiva nelle Comunità. “Ringraziamo per la preziosa collaborazione le Asst e Areu che hanno messo a disposizione il loro personale sanitario e amministrativo per questo weekend voluto da Regione e dedicato alla prevenzione e alla salute”.

