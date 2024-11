La sicurezza è stato uno dei temi affrontati nel pomeriggio di giovedì in Consiglio Comunale con la mozione di Jane Alquati che chiedeva di dotare la Polizia Locale di strumentazioni quali il taser e la cintura contenitiva nell’esecuzione dei loro servizi, considerato anche che “l’uso di questi strumenti sul nostro territorio da parte degli agenti di pubblica sicurezza si è registrato con successo e senza incidenti in numerose occasioni, da ultimo l’utilizzo della cintura contenitiva durante un arresto della Polizia avvenuto in via Dante sabato 2 novembre”.

Dopo l’illustrazione della mozione, hanno preso la parola i consiglieri Mattia Gerevini (Partito Democratico), Cinzia Marenzi (Fare Nuova Cremona Attiva), Paola Tacchini (Movimento 5 Stelle – Cremona Cambia musica), Matteo Carotti (Fratelli d’Italia), Vittoria Loffi (Partito Democratico). E’ quindi intervenuto il presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti che, ricordando come l’introduzione del taser sia stata approvata dal Governo di cui faceva parte, ha però precisato che la Polizia Locale non ha compiti di ordine pubblico, inoltre l’adozione di questo strumento avrebbe un costo molto elevato (acquisto, formazione adeguata degli agenti, ecc.): da qui la proposta di sentire innanzitutto il parere informato degli operatori prima di avviare la sperimentazione, invitando la consigliera Alquati a modificare in tal senso la mozione presentata (modifica non accolta dalla proponente).

Hanno poi preso la parola i consiglieri Rosita Viola (Sinistra per Cremona Energia Civile), Alessandro Portesani (Novità a Cremona), Ilaria Cavalli (Partito Democratico), Riccardo Merli (Fare Nuova Cremona Attiva), Chiara Capelletti (Fratelli d’Italia), Marco Galli (Partito Democratico), Marco Olzi (Fratelli d’Italia), Roberto Poli (Partito Democratico) e Andrea Segalini (Cremona sei tu!).

Il dibattito si è chiuso con l’intervento dell’assessore alla Sicurezza Santo Canale, che dopo avere replicato ad alcuni interventi, ha detto che sarebbe più utile investire le risorse disponibili nell’ampliamento dell’organico anziché nell’adozione del taser, in ogni caso ha dichiarato la sua disponibilità a verificare quanto si sta sperimentando a Pavia per l’utilizzo della cintura contenitiva.

Messa ai voti, la mozione è stata respinta: 17 i voti contrari, 7 favorevoli e 1 astenuto (Maria Vittoria Ceraso).

Proprio Canale è stato scelto dal Pd regionale come membro della commissione del Dipartimento Sicurezza di Anci Lombardia, che si insedierà lunedi prossimo a Milano. Canale sarà vicepresidente, presidente invece il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. “Porterò in quella sede le istanze dei cittadini- anticipa Canale – ma quello sarà anche il luogo dove ci si confronterà sulle normative e sugli aggiornamenti relativi alle politiche sulla sicurezza allargando lo sguardo anche a quello che avviene nelle altre città”.

