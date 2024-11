Nel corso della giornata di ieri, la Polizia di Stato di Cremona ha proceduto a due arresti nei confronti di un cittadino tunisino e di un cittadino marocchino, resisi responsabili il primo del reato di violazione di domicilio e il secondo del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda il primo arresto, ad opera delle Squadre Volanti della Questura, in manette è finito un tunisino pluripregiudicato di 50 anni, residente a Cremona, per il delitto di violazione di domicilio. Gli operatori sono intervenuti su segnalazione della padrona di casa, allarmata dai danni rilevati all’ingresso della propria cantina.

Giunti sul posto, gli operatori sono riusciti ad entrare nel locale, nonostante la porta fosse bloccata dall’interno, e prendere in custodia l’intruso che si era nascosto tra i mobili. L’arrestato sarà processato per direttissima.

Con riferimento invece al secondo arresto, la Squadra Mobile ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un marocchino di 20 anni, residente in provincia di Cremona, che dovrà scontare 10 mesi di reclusione per il reato di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti.

Al termine di un’intensa attività di ricerca, dal momento che il cittadino marocchino non si trovava più presso la propria abitazione, il personale della Squadra Mobile lo ha rintracciato presso un bar del centro di Milano. Dopo averlo portato in Questura per le incombenze di rito, è stato poi condotto in carcere.

© Riproduzione riservata