Pronti a ripartire i lavori alle case Erp di via Giuseppina. A dirlo è l’assessore Paolo Carletti, rispondendo all’interrogazione presentata dalla consigliere del Carroccio Jane Alquati. Come evidenzia l’assessore, la posa dei serramenti “è prevista a partire dal mese di novembre, salvo imprevisti”. Per ridurre al massimo l’eventuale disagio degli inquilini, le finestre saranno rimosse singolarmente e immediatamente sostituite. In merito al motivo dei ritardi, Carletti spiega che “purtroppo l’attività ha scontato la difficoltà a reperire i materiali e l’aumento sconsiderato dei prezzi”.

Anche i lavori sulle passerelle “avranno inizio a breve, dopo l’intervento di Ld Reti per spostare i contatori dalla attuale posizione interna, alle nuove nicchie posate sulla recinzione” continua Carletti. “Questo permetterà di rifare i nuovi tratti principali di distribuzione e rimuovere gli attuali passaggi che corrono sotto le passerelle, permettendo l’inizio delle attività”.

In merito invece alla questione delle difficoltà lamentate da alcuni inquilini a mettersi in contatto con l’Ufficio Alloggi e/o i tutor condominiali, l’assessore “evidenzia che in orario di servizio gli operatori rispondono regolarmente alle telefonate e, nel caso dei tutor, laddove non sia possibile rispondere nell’immediatezza, si provvede a ricontattare l’inquilino”. In questo caso i numeri, per l’assessore, parlano chiaro: “Da giugno al 5/11 i contatti con gli inquilini sono stati 89, per lo più per la gestione di problematiche condominiali e segretariato sociale” evidenzia.

Infine, per quanto riguarda la presenza di ingombranti, “si precisa che si tratta in parte di materiale del cantiere in corso, posizionato in alcuni garage, e in parte di materiale abbandonato dagli stessi inquilini” rende noto infine Carletti. “Il vialetto pedonale di accesso è completamente sgombro Si segnala che si registrano frequentemente accumuli di rifiuti non correttamente differenziati che Aprica conseguentemente non ritira. Da parte dei residenti manca tuttavia collaborazione nella segnalazione di chi sia responsabile di questi comportamenti. L’Amministrazione, pertanto, deve spesso intervenire con onerosi ritiri straordinari”.

In ogni caso, per scrupolo verrà “contattata Aprica per svolgere un sopralluogo presso l’immobile al fine di verificare il quantitativo di rifiuti da rimuovere e mettere in programma il recupero” conclude l’assessore. lb

