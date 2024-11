Incrinatura nella maggioranza di centrosinistra ieri in Consiglio Comunale, nel dibattito seguito alla presentazione da parte della consigliera della Lega Jane Alquati, della mozione che chiedeva di introdurre in via sperimentale dotazioni come taser e cinture contenitive per gli agenti della Polizia locale. “Alla base della mozione – spiega Alquati – sono stati i numerosi fatti di cronaca violenta intercorsi nei mesi scorsi, non ultimo anche il fatto increscioso di un’aggressione su un 14enne ad opera di un gruppo di 20 persone avvenuta alcuni giorni fa, che hanno comportato numerosi interventi delle forze di pubblica sicurezza ad alto rischio, anche con colluttazioni fisiche.

“Ho sottolineato – aggiunge – come il corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona è stato in prima linea in molti di questi interventi e ha dimostrato di essere una presenza essenziale sul territorio, ma contrariamente alle altre forze di pubblica sicurezza, non ha in dotazione equipaggiamenti di questo tipo”.

Una “sperimentazione”, insomma, su un piccolo gruppo di agenti per capire, dopo un’adeguata formazione e dopo un periodo “di prova”, se queste ulteriori dotazioni potessero aiutarli e tutelarli nell’operatività qualora si presentassero ulteriori episodi di violenza cittadina.

Alla mozione (una simile era stata presentata lo scorso anno sempre dal gruppo della Lega) è seguito un dibattito che ha visto la quasi totalità della maggioranza compatta nel bocciare il provvedimento, fino all’intervento del presidente del Consiglio Luciano Pizzetti che ha fatto un’apertura verso l’accoglimento del testo invitando Alquati a modificarlo introducendo una frase sulla necessità di acquisire in via preventiva i pareri degli operatori di Polizia Locale.

Un intervento a quanto pare del tutto inatteso da parte dei consiglieri di Pd, Sinistra per Cremona, Fare Nuova Cremona Attiva, e sostenuto invece da Andrea Segalini, esponente della lista Cremona Sei Tu (di cui era capolista lo stesso Pizzetti) che ha dichiarato la disponibiltà di dare voto favrevole al testo di Alquati così emendato.

Non se ne è fatto niente, perchè la stessa non ha accettato modifiche: “Ho personalmente molto apprezzato gli interventi del Presidente Pizzetti – spiega – ma ho ritenuto che il tempo delle valutazioni fosse terminato e che fosse giunto il momento di agire considerato la gravità degli episodi che hanno colpito la nostra città.

Mi spiace che i Consiglieri di maggioranza non abbiano voluto cogliere lo spirito della mozione che era ad esclusiva difesa del corpo di Polizia Locale.

La mia azione di Consigliere proseguirà nella consapevolezza che la situazione è urgente e che il tema della sicurezza merita interventi urgenti e di rapida attuazione”. gb

© Riproduzione riservata