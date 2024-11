La conviviale di martedì 26 novembre del Lions club Cremona europea è stata allietata dalla presenza del dottor Federico Negrini, Direttore del Dipartimento Medico della Casa di Cura San Camillo di Cremona. Professionista di grande esperienza, Negrini si distingue da sempre per la sua competenza clinica e la capacità di gestire casi complessi. Medico endocrinologo con una lunga carriera dedicata al miglioramento della salute dei pazienti, ha intrattenuto i soci con un’articolata presentazione sulle malattie endocrine, in particolare sulle patologie della tiroide.

Queste sono largamente diffuse nella popolazione, soprattutto nelle donne e presentano spesso una sintomatologia aspecifica che non rende facile una diagnosi immediata. Punto di riferimento nella comunità sanitaria locale e oltre, Negrini è conosciuto per l’approccio umano e attento nei confronti dei pazienti, cercando sempre soluzioni personalizzate per ogni caso. L’ospite ha illustrato le principali funzioni della tiroide e le alterazioni più comuni, strutturali, funzionali e infiammatorie, quali le formazioni nodulari, l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo e la tiroidite di Hashimoto.

Ha inoltre parlato dell’osteoporosi e dell’obesità, evidenziando l’importanza di stili di vita salutari, in particolare in riferimento all’attività motoria e alle abitudini alimentari. Negrini è stato presentato a tutti i soci del Lions Club Cremona Europea dal presidente Emanuele Fazzi, che ha sottolineato l’importanza del suo ruolo come primario presso la Clinica San Camillo di Cremona, che lo rende una figura di riferimento nel settore sanitario.

