Dal 2025 al via la seconda parte della riqualificazione di via Postumia. Ad annunciarlo l’assessore alla partita, Luca Zanacchi, in risposta ad una interrogazione della Lega, firmata dalla consigliera Jane Alquati. L’intervento complessivo da affrontare comporterà un investimento di circa 150.000 euro, per riqualificare circa 5mila metri quadrati di strada. “Nelle valutazioni complessive si prenderà in considerazione anche la verifica illuminotecnica” sottolinea Zanacchi.

“Nell’anno 2024 sono già stati eseguiti i seguenti interventi” continua Zanacchi. “Attraversamento perdonali a fronte delle richieste del comitato di quartiere all’altezza di Piazza Somenzi. Asfaltatura da Via Pippia fino alla palestra Spettacolo per circa 2.100 mq. Asfaltatura parziale del parcheggio a servizio della palestra Spettacolo”.

© Riproduzione riservata