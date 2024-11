Dopo le visite istituzionali di giovedì, quando per l’inaugurazione erano sbarcati a Cremona personaggi di rilievo come il ministro al Turismo Daniela Santanché, nella mattinata di oggi anche l’assessore all’Istruzione e al Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi ha voluto dare il suo contributo alle Fiere Zootecniche Internazionali.

Accompagnata da alcuni esponenti locali politici e di settore, l’assessore Tironi ha fatto un piccolo tour tra i padiglioni allestiti a CremonaFiere, incontrando per l’occasione anche alcuni espositori. “Questa è una fiera che ha un’importanza straordinaria sul nostro territorio – ha commentato l’assessore regionale – perché ci aiuta davvero a raccontare l’eccellenza dei nostri allevamenti, del mondo dell’agricoltura, dell’agroalimentare e di tutto quello che con tanto impegno si riesce a portare avanti.

Penso anche a tutto il tema della formazione e dell’innovazione: negli ultimi anni ci sono stati investimenti importanti nel settore, come l’agricoltura 4.0. Tutto questo ci aiuta a stare al passo con i tempi e continuare ad essere competitivi, anche tra mille difficoltà”.

“Su questo, noi come Regione Lombardia continueremo a camminare al loro fianco – ha proseguito – e a sostenerli, perché quando parliamo dell’eccellenza del nostro territorio non possiamo non considerare questo mondo. Manifestazioni come questa ci danno la forza per raccontare l’impegno e il grande lavoro che sta dietro al mondo dell’agricoltura”.

Come assessore all’Istruzione, Tironi ha poi speso anche alcune parole sull’importanza di formare i più giovani ai lavori manuali, al contatto con la natura e gli animali, affinché un giorno possano proseguire le eccellenze del settore, tra tradizione e innovazione.

“La tecnologia ti viene in supporto come un aiuto, uno strumento di opportunità – ha detto l’assessore – è necessario quindi far vedere e coinvolgere i ragazzi sui nostri allevamenti e nelle nostre aziende agricole, così come lo si sta facendo in questa manifestazione. Oggi loro sono davvero quelli che possono contribuire allo sviluppo di tutti i settori, in primis in questo”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata