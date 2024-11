Tra i protagonisti all’inaugurazione delle Fiere Zootecniche, nella mattina di giovedì, era presente anche il presidente del consiglio comunale di Cremona Luciano Pizzetti.

Durante un momento di confronto organizzato nel ring a CremonaFiere, nella zona adiacente ai bovini, Pizzetti ha approfittato dell’occasione per fare un plauso all’organizzazione della 79esima edizione della Fiera, nonostante le numerose limitazioni sanitarie.

“Vorrei ringraziare Roberto Biloni e Massimo de Bellis – ha commentato Pizzetti – che sono riusciti a mettere in piedi tutto questo praticamente da soli, remando contro corrente in un mare di burocrazia. Questo accade quando la burocrazia non si può intendere come il corretto rispetto delle regole ma come l’eccesso di regole, che diventa azione discriminante.

Il progetto cresceva e sta crescendo, anche grazie ai numerosi investimenti fatti negli ultimi anni; oggi anziché 600 animali ce ne solo 40, nonostante la Fiera avesse attivato tutti i protocolli e tutti gli interventi (anche più di quelli richiesti) per consentire il normale svolgimento dell’iniziativa“.

Non solo: l’ex senatore in quota Pd ha voluto anche esprimere un ringraziamento anche ai rappresentati istituzionali presenti al taglio del nastro; tra loro, il ministro del turismo Daniela Santanché e l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi.

“Cremona ha grandi opportunità, anche grazie all’intervento di Regione Lombardia e Governo. Posso dire che le Giunte Fontana sono state quelle che più hanno saputo considerare questi territori. Noi abbiamo davanti sfide e opportunità : le questioni infrastrutturali, l’università (anzi, le tante università cremonesi, nate anche grazie ai contribuiti del privato e di Fondazione Arvedi Buschini), ci sarà poi il nuovo ospedale e numerosi interventi di rigenerazione urbana. Chiediamo, pertanto, alla Ministra di essere, oltre che rappresentante, anche portavoce di questo territorio, perché questa fiera ha subito un danno rilevante sul piano economico e commerciale“.

“Sul nostro territorio – ha proseguito Pizzetti – è presente una tangenziale che collega due strade statali; ad oggi, è di proprietà del comune di Cremona. Noi presto faremo un’istanza al ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché questa infrastruttura passi in capo ad ANAS. Se lo vorrà, manderemo la documentazione anche a Lei per chiedere un sostegno concreto“.

Di contro, la risposta di Daniela Santanché arriva diretta “io ci sono, potete contare su di me“.

Andrea Colla

