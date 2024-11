Tra convegni, momenti di confronto e l’ormai tradizionale passione che caratterizza i protagonisti del settore, si è chiusa la 79° edizione delle Fiere Internazionali di Cremona dedicata al mondo lattiero caseario, con al centro i bovini e i loro allevatori. Una manifestazione che, come ogni anno, ha attirato gente da tutte le parti d’Italia e non solo, con i padiglioni di Cremona Fiere che hanno iniziato a popolarsi di turisti sin dalle prime ore della mattinata.

Un’edizione, però, dove non sono mancate le critiche, in particolar modo da parte degli stessi allevatori, costretti a limitare il numero dei capi presenti in fiera a causa delle recenti restrizioni sanitarie.

Numerose poi le iniziative che sono andate via via alternandosi; tra queste, nella mattinata di sabato anche la prima edizione di Cremona Next Generation dedicata ai più piccoli.

Il servizio di Andrea Colla

