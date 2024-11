Secondo i dati Inps che confrontano il 2022 con il 2023, sul fronte occupazione in provincia di Cremona si registra un saldo netto positivo dovuto ad un numero maggiore di assunzioni rispetto alle cessazioni dei rapporti di lavoro. I contratti a tempo determinato sono cresciuti di circa 1300 unità, quelli a tempo indeterminato di poco meno di 400 unità.

Sia per gli italiani che per gli stranieri si osserva dunque un aumento delle assunzioni. Aumento cospicuo, sul territorio, sempre secondo quanto emerge dai dati della previdenza sociale, del tasso di occupazione a fronte di una consistente diminuzione del tasso di disoccupazione, decresce la quota degli inattivi, ossia coloro che non sono classificabili né come occupati né come disoccupati.

Quanto al genere, dai dati si nota come ci sia un incremento percentuale maggiore nelle donne dei contratti a tempo determinato, perché è questo il modo in cui vengono preferibilmente assunte dai datori di lavoro o per loro libera scelta per poter conciliare meglio famiglia e lavoro.

Quanto al tema delle dimissioni volontarie e dei licenziamenti, ecco il quadro che ci fornisce il direttore dell’Inps di Cremona Francesco De Luca.

Simone Bacchetta

