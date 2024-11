Il Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona organizza una serie di appuntamenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta. L’evento “Recruiting days” si terrà

• Martedì 19 novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore

• Martedì 19 novembre dalle 14.00 alle 17.00 presso il Centro per l’Impiego di Cremona

• Martedì 19 novembre dalle 14.00 alle 17.00 presso il Centro per l’Impiego di Soresina

• Giovedì 21 novembre dalle 14.00 alle 17.00 presso il Centro per l’Impiego di Crema

Si tratta di un’iniziativa intrapresa per la prima volta contemporaneamente da tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona in collaborazione con Gi Group, Agenzia per il lavoro, che permetterà a numerose persone in cerca di lavoro di presentarsi ed effettuare colloqui in presenza con alcune tra le migliori aziende del territorio provinciale cremonese.

L’evento nasce dall’esigenza di avvicinare domanda e offerta di lavoro, in un territorio e in un periodo in cui le richieste di personale da parte delle aziende spesso non corrispondono all’offerta di lavoro da parte dei lavoratori: il cosiddetto mismatch.

Saranno 11 le aziende presenti, che rappresentano i settori tipici del territorio provinciale: chimico, cosmetico, alimentare, metalmeccanico, servizi e che offrono opportunità di colloqui a chi fosse interessato a lavorare con mansioni sia generiche che specializzate. Fra le altre, saranno presenti: Gennaro Auricchio Spa, Gpack Spa, Mic S.R.L.S., Rising Soc. Coop. Sarà, inoltre, disponibile uno stand di EURES.

I colloqui saranno effettuati su prenotazione: è possibile inviare la candidatura alle offerte di lavoro disponibili inquadrando il QrCode presente sulle locandine dell’evento o collegandosi al link https://bit.ly/48Ec3uQ.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno contattati dai Centri per l’Impiego di riferimento o da Gi Group per programmare i colloqui. L’evento prevede un numero massimo di partecipanti: le candidature in eccesso verranno tenute in considerazione per ulteriori opportunità o colloqui successivi.

