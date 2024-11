Una marcia natalizia ha scandito l’arrivo delle feste a Cremona, dopo l’accensione dell’albero di Natale in piazza del comune l’Orchestra fiati di Casalbuttano e Offanengo, ha accompagnato molti curiosi cittadini attraverso una sfilata per via Solferino, piazza Roma per l’accensione dell’igloo e della pagoda, per proseguire poi per corso Cavour, corso Campi, corso Garibaldi dove, davanti a Palazzo Cittanova, si è chiuso il percorso con l’accensione dell’installazione luminosa Cubo con stelle.

Si tratta solo del primo giorno del progetto Cremona 24 – Illumina il Natale, nata dall’idea del Distretto Urbano del Commercio, di cui il Comune è capofila. Fino al 6 gennaio animazioni per bambini e famiglie, tante luci, shopping, presepi e concerti creeranno un insieme di eventi nel cuore del centro storico.

Luca Zanacchi, assessore al Commercio comune di Cremona: “Il Natale è arrivato. La banda itinerante fa da apri fila e ci accompagna in tutte le parti del centro storico che abbiamo interessato da luminarie, soggetti luminosi e quant’altro, è il nostro evento che abbiamo in sinergia con il Duc e con le botteghe del centro organizzato per comunicare alla città che il periodo natalizio parte oggi. Il senso era proprio quello di accompagnare la città a scoprire un po’ tutto quello che è stato pensato e messo in atto, proprio per creare l’atmosfera giusta e suggestiva per le nostre feste di Natale”.

