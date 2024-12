Tradizionale cena natalizia del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Cremona, ieri sera al Golf Club Il Torrazzo, con la partecipazione di oltre 100 persone. E’ stato un momento significativo per fare il punto sull’attività del partito e per ribadire il valore del dialogo interno in vista delle sfide future, con l’intervento di importanti figure istituzionali e politiche. Il coordinatore provinciale Marcello Ventura ha aperto i lavori sottolineando la centralità di Fratelli d’Italia nella provincia di Cremona, evidenziando il lavoro costante e la crescente adesione al progetto politico del partito sul territorio.

A seguire, l’onorevole Cristina Almici ha voluto ringraziare gli iscritti e i sostenitori, ricordando gli sforzi compiuti dal governo guidato da Giorgia Meloni in questi due anni di mandato. Almici ha elogiato le riforme intraprese, definite “un pilastro per il rilancio del Paese”, sottolineando l’impegno del governo verso famiglie, imprese e giovani.

Di particolare rilievo è stato l’intervento del senatore Mario Mantovani, eurodeputato al Parlamento europeo, che ha ribadito la salda leadership di Marcello Ventura a livello provinciale e il ruolo decisivo di Giorgia Meloni nel panorama politico europeo. Mantovani ha elogiato la visione della premier, sottolineando il contributo strategico dell’Italia nelle politiche dell’Unione Europea.

Seduti al tavolo con Mantovani, Ventura e Almici erano presenti anche il vicepresidente provinciale nonché responsabile provinciale enti locali Paolo Abruzzi, l’altro vice presidente provinciale e responsabile dell’area cremonese Mauro Cenicola, il neo consigliere provinciale Roberto Rava.

A coronare la serata, un video messaggio del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha inviato i propri saluti e ha lanciato un appello all’unità interna del partito, incoraggiando tutti i membri a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente il progetto politico di Fratelli d’Italia.

Il capogruppo in consiglio comunale a Cremona, Marco Olzi, ha chiuso l’evento con un intervento che ha evidenziato l’impegno quotidiano degli amministratori locali del partito. Olzi ha ricordato che il lavoro portato avanti sul territorio è sempre ispirato agli insegnamenti di Giorgia Meloni, con un’attenzione particolare alle esigenze dei cittadini e ai problemi specifici delle comunità locali.

La cena, molto partecipata e apprezzata dai presenti, ha rappresentato un momento di forte coesione e condivisione, consolidando il legame tra i rappresentanti istituzionali e la base del partito. Un’occasione di festa, ma anche di riflessione, per confermare la centralità di Fratelli d’Italia nella politica cremonese e oltre.

