La Vanoli arriva a un passo dalla vittoria, poi una brutta rimessa di Willis regala a Horton l’occasione del pareggio e altri 5′ di overtime, nei quali Cremona cede agli Shark 79-73.

Vanoli senza Tariq Owens, John Petrucelli out per Trapani Shark, così le due squadre scendono in campo al PalaShark di Trapani per una sfida inedita. Cremona, che ha un disperato bisogno di punti, fa esordire il nuovo innesto Dario Dreznjak in quintetto con Paul Eboua, Payton Terrell Willis, Corey Davis, Luca Conti. La partenza vede Cremona portarsi subito avanti sull’8 a 2, i siciliani però non la lasciano scappare e trovano il pareggio sull’11 a 11 a metà del primo periodo. La gara resta in equilibrio fino al primo riposo con due soli punti segnati per parte (15-15).

Il gran lavoro delle difese prosegue anche nel secondo periodo, si segna poco e si lotta molto sotto canestro. La Vanoli chiude i varchi ma sbaglia anche molto in attacco. A 90″ dal riposo le squadre sono ancora in parità sul 26 a 26, poi si sblocca Dreznjak che segna 5 punti di fila. Trapani non trova ritmo dall’arco (1/8 nei primi due quarti) ed è costretta a misurarsi in area con i difensori biancoblu. Cremona si prende un possesso di vantaggio nel finale di quarto e rientra negli spogliatoi avanti di 31 a 28.

In avvio di terzo sono Paul Eboua con 4 punti e Nikolic con una tripla regalano un primo consistente vantaggio per Cremona, ulteriormente allungato fino al +9 da un canestro di Davis e un libero segnato per un tecnico assegnato alla panchina (33-42). Gli Shark continuano a sbattere contro la difesa attenta della Vanoli, che dall’altra parte costruisce e trasforma portandosi in doppia cifra di vantaggio sul 44 a 33 a metà del periodo. Arriva però la reazione di Trapani che si riporta sul -4 (45-49). Allo 0/2 di Eboua dalla lunetta, risponde Robinson con una bomba, ma dall’altra parte c’è Dreznjak a concretizzare un rimbalzo in attacco conquistato dal doppio zero e il terzo periodo si chiude sul 48 a 52.

Trapani riparte forte nel quarto e rientra subito fino al -1 (52-54) mettendo paura a una Vanoli fin qui attenta. Cremona è meno lucida in un finale in cui deve cercare di stringere i denti per conquistare due punti che sono alla sua portata. Gli Shark si riportano in parità dalla lunetta (56-56). 4 a 0 di parziale di Cremona, e Repesa chiama il time out. Si accende Jones con la prima tripla della partita, ma risponde subito Alibegovic e a 160″ dalla fine le squadre sono sul 63-67.

Ambiente caldissimo e tensione massima quando a 64″ dalla sirena Cremona prima perde un pallone già conquistato in attacco e poi viene fermata da un fallo in attacco. La difesa fa ancora una volta gli straordinari e non consente il pareggio a Trapani. Resta il +2 con 21 secondi da giocare. Trapani trova il pareggio per una palla persa ingenuamente. Allo scadere le squadre sono in parità 67-67 e si andrà all’overtime.

Cremona crolla nel finale e subisce un parziale di 9 a 0 che regala la vittoria ai padroni di casa. Finisce 79 a 73 al termine di una partita ben giocata quasi fino alla fine, ma senza riuscire a contenere la reazione degli Shark.

Le buone notizie sono l’aver ritrovato il miglior Paul Eboua, autore di una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi per 23 di valutazione, doppia doppia anche per Corey Davis con 14 punti e 11 assist. Dall’altra parte ci sono le grandi prestazioni di Alibegovic e Galloway.

