Vent’anni di storie, progetti e legami, intrecciati come le trame di un arazzo che racconta l’identità di una comunità nata sui banchi di scuola. Così l’Associazione Culturale “Gli ex dell’Aselli” ha scelto di celebrare il proprio anniversario, inaugurando la mostra “Dal pensiero alla realtà – Una mostra, una storia” allestita nella sala Alabardieri del Comune di Cremona.

Un momento per guardare al passato con orgoglio, come ha ricordato la presidente Clara Vailati, e al futuro con entusiasmo, attraverso un programma di eventi e iniziative culturali. La presidente ha ripercorso le tappe principali della storia dell’associazione, esprimendo gratitudine verso tutti gli enti e le istituzioni che hanno collaborato per la realizzazione di tutti i progetti.

Fondata nel 2004, l’associazione è nata dal desiderio di ex studenti del Liceo Scientifico Aselli di mantenere vivo il legame con la scuola e tra di loro, promuovendo iniziative culturali di rilievo. “Non so se avrei mai immaginato che, vent’anni dopo, saremmo stati qui a celebrare questo traguardo – ha raccontato Clara Vailati, sottolineando l’importanza della fiducia e del lavoro condiviso che hanno reso possibili non solo la mostra, ma anche pubblicazioni e cicli di conferenze di grande interesse.

La mostra, visitabile fino al 15 dicembre, raccoglie documenti, immagini e testimonianze che raccontano due decenni di attività. Non è solo una celebrazione del passato, ma anche un invito a guardare al futuro: “Abbiamo scelto di affiancare la mostra a una pubblicazione per raccontare la nostra storia: Vent’anni con “gli ex dell’aselli” appunti di un lungo percorso”, ha spiegato la presidente.

Il calendario delle celebrazioni continuerà nel 2025 con cinque conferenze che affronteranno temi attuali e interdisciplinari, dalla letteratura alla scienza, passando per la musica e l’arte e come ha spiegato Clara Vailati: “Non troverete un unico titolo per queste conferenze, ma una varietà di proposte che riflettono la nostra missione di promuovere cultura e conoscenza in modi innovativi”.

In occasione del momento di presentazione che si è tenuto in una sala Quadri gremita, il consiglio direttivo ha ringraziato tutti gli amici per la collaborazione e il sostegno all’associazione negli anni e l’importanza delle sinergie con le istituzioni e il territorio.

© Riproduzione riservata